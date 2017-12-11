БТА заплатит около 390 тыс. манатов за ПО симуляции трафика для планирования транспорта и анализа движения

Бакинское транспортное агентство (БТА) направит 387 тыс. 209,85 манат на покупку программного обеспечения по симуляции трафика для планирования транспорта и анализа движения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"БТА выбрала OOO Sinam MMC в качестве поставщика ПО симуляции трафика для планирования транспорта и анализа движения. Контакт с данной компанией подписан 9 декабря 2017 года", - отметили в Минэкономики.

Стоимость контракта составляет 387 тыс. 209,85 манатов.

Н.Аббасова