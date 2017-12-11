Курс манат/доллар на 12 декабря - 1,7 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 декабря сохранил на уровне 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
Баку и Астана успешно сотрудничают на международной арене – посол в Казахстане
Азербайджано-российские отношения носят стратегический характер – спикер Милли Меджлиса
Аэропорт Брюсселя рекомендует пассажирам узнавать в авиакомпаниях, стоит ли им приезжать к своим рейсам из-за погоды
Президент Алиев выделил 5,83 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в пригородных столичных поселках
ФСРВП направит 200 тыс. манатов на проектирование жилого квартала для вынужденных переселенцев
Гурбанов дебютирует на посту главного тренера сборной в матче с Грузией
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Астана-8 состоится 21-22 декабря - МИД Казахстана
Полиция Нью-Йорка установила личность подрывника на Манхэттене
Французского рок-музыканта Холлидея похоронили на острове Сен-Бартелеми
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ