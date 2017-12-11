Взрыв в Нью-Йорке признан попыткой теракта - мэр города

Инцидент на автобусном вокзале Порт-Аторити на Манхэттане связан с терроризмом, заявил в понедельник на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
"Взрыв в Нью-Йорке был попыткой террористической атаки", - сообщил он журналистам.
В понедельник в результате взрыва на Манхэттене пострадали четыре человека, в том числе ранения получил подозреваемый в подготовке взрыва 27-летний уроженец Бангладеш Акайед Уллах. Подозреваемый задержан, травмы пострадавших не представляют угрозу их жизням. Полиция отмечает, что взрывное устройство, закрепленное на теле подозреваемого, детонировало преждевременно.
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