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Дальнее зарубежье 11.12.2017 20:46

Взрыв в Нью-Йорке признан попыткой теракта - мэр города

Инцидент на автобусном вокзале Порт-Аторити на Манхэттане связан с терроризмом, заявил в понедельник на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"Взрыв в Нью-Йорке был попыткой террористической атаки", - сообщил он журналистам.

В понедельник в результате взрыва на Манхэттене пострадали четыре человека, в том числе ранения получил подозреваемый в подготовке взрыва 27-летний уроженец Бангладеш Акайед Уллах. Подозреваемый задержан, травмы пострадавших не представляют угрозу их жизням. Полиция отмечает, что взрывное устройство, закрепленное на теле подозреваемого, детонировало преждевременно.

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Тэги: США, ВЗРЫВ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]