Полиция Нью-Йорка установила личность подрывника на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка установила личность подозреваемого в подготовке взрыва на Манхэттене.

Задержанный Акайед Уллах является 27-летним уроженцем Бангладеш, прожившим в США в течение семи лет.

Подозреваемый получил ранения при случайной преждевременной детонации самодельного взрывного устройства. Кроме него несерьезные травмы получили еще три человека.

Полиция ранее подтвердила задержание подозреваемого.

Ранее в понедельник на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене прогремел взрыв. В мэрии инцидент назвали "попыткой террористической атаки".