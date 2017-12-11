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Дальнее зарубежье 11.12.2017 19:12

Полиция Нью-Йорка установила личность подрывника на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка установила личность подозреваемого в подготовке взрыва на Манхэттене.

Задержанный Акайед Уллах является 27-летним уроженцем Бангладеш, прожившим в США в течение семи лет.

Подозреваемый получил ранения при случайной преждевременной детонации самодельного взрывного устройства. Кроме него несерьезные травмы получили еще три человека.

Полиция ранее подтвердила задержание подозреваемого.

Ранее в понедельник на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене прогремел взрыв. В мэрии инцидент назвали "попыткой террористической атаки".

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Тэги: США, ВЗРЫВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЛИЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]