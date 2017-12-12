Кредит Турции на покупку С-400 покроет только часть контракта - Кожин

РФ выделит Турции кредит только на часть заказа на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Не весь, частично ", - сказал В.Кожин, отвечая на вопрос, покроет ли кредит весь контракт.

Он не исключил, что кредитное соглашение может быть подписано на этой неделе.

"Обсуждаются технические вопросы, процентная ставка. Все в Минфине", - сказал В.Кожин