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Регион 12.12.2017 15:16

Кредит Турции на покупку С-400 покроет только часть контракта - Кожин

РФ выделит Турции кредит только на часть заказа на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Не весь, частично ", - сказал В.Кожин, отвечая на вопрос, покроет ли кредит весь контракт.

Он не исключил, что кредитное соглашение может быть подписано на этой неделе.

"Обсуждаются технические вопросы, процентная ставка. Все в Минфине", - сказал В.Кожин

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗРС, КОЖИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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