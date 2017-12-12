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ТЭК 12.12.2017 15:20

Италия осталась без российского газа

Итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas после взрыва газопровода в австрийском Баумгартене снизил оценку поступления газа из Тарвизио (физически это только российский газ) с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. м в сутки.

Транспортный оператор Gas Connect Austria Gmbh сообщает, что транзит газа через Австрию на юг и юго-восток (а это Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия) прекращается до дальнейших уведомлений. Сопряженные операторы были немедленно проинформированы для оперативного реагирования.

Италия объявила о режиме чрезвычайной ситуации в газовом секторе из-за инцидента на газовом хабе, заявил министр экономического развития страны Карло Календа.

"Это говорит о наличии серьезной проблемы зависимости от России в плане поставок газа", - приводит слова К.Календы агентство Bloomberg.

По словам К.Календы, перебои с поставками газа компенсируются запасами, имеющимися в итальянских газохранилищах.

Тем временем, в Snam отмечают, что газовый сектор Италии защищен имеющимися в распоряжении компании запасами газа.

Газопровод может возобновить работу во вторник, если первые признаки отсутствия ущерба для инфраструктуры подтвердятся, говорится в заявлении Snam.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]