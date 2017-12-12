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Дальнее зарубежье 12.12.2017 17:32

Паралимпиец Писториус получил травмы во время драки в тюрьме в ЮАР

Отбывающий в ЮАР тюремное заключение за убийство подруги бывший известный паралимпиец Оскар Писториус вступил в драку с сокамерником, сообщает во вторник британская газета "Индепендент".

Отмечается, что ссора между заключенными возникла из-за общественного тюремного телефона. Сокамерник О.Писториуса разозлился, так как решил, что тот слишком долго разговаривает по телефону.

В результате стычки О.Писториус получил небольшие травмы.

"Оскар Писториус получил ушибы в результате инцидента с другими заключенными, возникшего из-за использования общественного телефона", - сказал представитель управления тюрьмы, расположенной в городе Претория, Сингабахо Нхумало.

В конце октября 2014 года суд Претории приговорил О.Писториуса к пяти годам лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве Ревы Стенкамп, однако затем увеличил срок до шести лет после апелляции на прежний приговор. Инцидент, приведший к ее гибели, произошел в 2013 году. Бегун застрелили свою девушку через дверь ванной, приняв ее за грабителя.

В ноябре года 2017 верховный апелляционный суд ЮАР в Блумфонтейне принял решение увеличить срок тюремного заключения для бывшего паралимпийца до 13 лет.

Легкоатлет-ампутант О.Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.

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Тэги: ЮАР, ПИСТОРИУС, ТЮРЬМА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]