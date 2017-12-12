Saudi Aramco вложит $414 млрд в нефтяные проекты в следующие 10 лет

Госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) собирается тратить более чем $40 млрд в год на нефтегазовые проекты в следующие 10 лет.
Как говорится в обнародованном во вторник сообщении Saudi Aramco, затраты увеличатся почти на 25% по сравнению с предыдущим десятилетним планом - до $414 млрд.
Основная задача - сохранить добывающие мощности госкорпорации на более 12 млн баррелей в сутки (б/с), самом высоком среди компаний мира. При этом де-факто Саудовская Аравия в настоящее время добывает не более 10 млн б/с из-за договоренностей ОПЕК+ об ограничении поставок нефти на мировой рынок.
Как отмечает Dow Jones, Saudi Aramco со всей серьезностью готовится к IPO, которое ожидается в следующем году.
Около $134 млрд за 10 лет будет направлено на бурение и обслуживание нефтяных скважин, $78 млрд - на поддержание потенциала добычи нефти, заявил в ходе презентации во вторник глава департамента снабжения Saudi Aramco Нассир аль-Ями. Кроме того, существенно возрастут вложения в шельфовые проекты и нефтепереработку.
Планы саудовской госкорпорации увеличить капвложения противоречат общим тенденциям в отрасли: ведущие публичные нефтяные компании, включая Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell PLC, либо сокращают расходы, либо сохраняют их на текущем уровне.
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