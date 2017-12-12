Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0012 RUR   0.0288 GBR   2.2678 TRY   0.4429

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 14 Дек 15 Дек

ТЭК 12.12.2017 17:59

Saudi Aramco вложит $414 млрд в нефтяные проекты в следующие 10 лет

Госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) собирается тратить более чем $40 млрд в год на нефтегазовые проекты в следующие 10 лет.

Как говорится в обнародованном во вторник сообщении Saudi Aramco, затраты увеличатся почти на 25% по сравнению с предыдущим десятилетним планом - до $414 млрд.

Основная задача - сохранить добывающие мощности госкорпорации на более 12 млн баррелей в сутки (б/с), самом высоком среди компаний мира. При этом де-факто Саудовская Аравия в настоящее время добывает не более 10 млн б/с из-за договоренностей ОПЕК+ об ограничении поставок нефти на мировой рынок.

Как отмечает Dow Jones, Saudi Aramco со всей серьезностью готовится к IPO, которое ожидается в следующем году.

Около $134 млрд за 10 лет будет направлено на бурение и обслуживание нефтяных скважин, $78 млрд - на поддержание потенциала добычи нефти, заявил в ходе презентации во вторник глава департамента снабжения Saudi Aramco Нассир аль-Ями. Кроме того, существенно возрастут вложения в шельфовые проекты и нефтепереработку.

Планы саудовской госкорпорации увеличить капвложения противоречат общим тенденциям в отрасли: ведущие публичные нефтяные компании, включая Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell PLC, либо сокращают расходы, либо сохраняют их на текущем уровне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУД.АРАВИЯ, НЕФТЬ, РАСХОДЫ


Похожие новости


Саудовская Аравия готова «улучшить» цены на нефть, но не в одиночку - министр Министр нефти Саудовской Аравии опроверг обвинения в развязывании нефтяной «ценовой войны»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]