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Дальнее зарубежье 12.12.2017 19:13

Пожар на газовом хабе в Австрии не был терактом - власти

Федеральное ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом Австрии (BVT) заявило, что пожар на газовом хабе в австрийском Баумгартене не был результатом атаки с чьей-либо стороны.

"В настоящее время нет доказательств преднамеренной атаки или какого-либо другого акта", - заявил представитель ведомства в эфире местного телеканала.

По его словам, "таким образом, в настоящее время отсутствуют указания на возможную террористическую подоплеку" пожара.

Утром во вторник в Баумгартене произошел взрыв, а затем начался крупный пожар. Пострадали 18 человек, один погиб.

Авария привела к прекращению приема российского газа на хабе Баумгартен и его распределению в страны южнее и юго-западнее Австрии - в том числе в Италию.

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Тэги: АВСТРИЯ, ПОЖАР, ТЕРРОРИЗМ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]