Пожар на газовом хабе в Австрии не был терактом - власти

Федеральное ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом Австрии (BVT) заявило, что пожар на газовом хабе в австрийском Баумгартене не был результатом атаки с чьей-либо стороны.

"В настоящее время нет доказательств преднамеренной атаки или какого-либо другого акта", - заявил представитель ведомства в эфире местного телеканала.

По его словам, "таким образом, в настоящее время отсутствуют указания на возможную террористическую подоплеку" пожара.

Утром во вторник в Баумгартене произошел взрыв, а затем начался крупный пожар. Пострадали 18 человек, один погиб.

Авария привела к прекращению приема российского газа на хабе Баумгартен и его распределению в страны южнее и юго-западнее Австрии - в том числе в Италию.