Казахстан ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза", сообщила пресс-служба главы государства в среду.

Ранее, представляя документ в нижней палате парламента Казахстана, министр национальной экономики Тимур Сулейменов отмечал, что "в числе основных новелл Таможенного кодекса ЕАЭС - принципиально новый подход к таможенному регулированию - это автоматизация бизнес-процессов на таможне".

Таможенным кодексом внедряется приоритет электронного декларирования.

"Это означает, что декларирование будет осуществляться в электронном виде. При этом нет необходимости прикладывать какие-либо подтверждающие документы. Все необходимые сведения указываются в самой декларации. Декларирование на бумаге останется лишь в отдельных случаях, например, при технических сбоях", - пояснял министр.

В проекте также законодательно заложена возможность использования механизма "единого окна". Теперь таможенные органы не будут запрашивать у декларанта документы, которые могут быть ими получены из информационных систем государственных органов в рамках информационного взаимодействия.

"Реализация этих двух положений позволит осуществлять автоматический выпуск товаров. То есть, информационная система таможенных органов без участия должностных лиц выпускает декларацию, если не были выявлены потенциальные нарушения. Тем самым придается юридическая значимость выпуску без участия должностного лица таможенных органов", - рассказал Т.Сулейменов.

Помимо акцента на информационные технологии, Таможенный кодекс ЕАЭС предоставит ряд возможностей, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности оптимизировать свои расходы, к примеру, получить отсрочку по таможенным пошлинам и налогам.

Так, если по каким-либо причинам декларант не сможет сразу рассчитаться с бюджетом по таможенным пошлинам, то государство дает ему право воспользоваться отсрочкой на месяц с уплатой процентов. В отдельных случаях предоставляется рассрочка до шести месяцев без уплаты процентов.

"Это, к примеру, при осуществлении поставок в рамках международных договоров, при ввозе сельхозтехники, посевных материалов, племенных животных, при причинении плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы", - уточнял ранее министр национальной экономики.

По оценке Минэкономики Казахстана, вступление в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС "облегчит ведение внешнеэкономической деятельности, позволит максимально использовать транзитный и экспортный потенциал стран-участниц Евразийского экономического союза".