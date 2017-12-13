Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны-участницы организации исламского сотрудничества (ОИС) защищать Иерусалим и продвигать признание Восточного Иерусалима столицей Палестины среди других стран, сообщает в среду газета "Дейли Хюрриет".

"Мы, признающие Восточный Иерусалим в качестве столицы Палестины, должны побуждать другие страны признать Восточный Иерусалим как столицу Палестины на основании границ 1967 года", - сказал М.Чавушоглу на заседании совета министров иностранных дел ОИС В Стамбуле.

"Защитим Иерусалим, который является святым местом для трех авраамических религий", - добавил М.Чавушоглу.

Ранее главы МИД Лиги арабских государств в ходе экстренного заседания призвали мировую общественность признать суверенитет Палестины и статус Восточного Иерусалима в качестве ее столицы.

6 декабря президент США Д.Трамп объявил о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива американского посольства. Такое решение вызвало резкую критику со стороны большинства исламских стран.