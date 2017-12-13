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Регион 13.12.2017 12:33

Глава МИД Турции призвал исламские страны "защищать Иерусалим"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны-участницы организации исламского сотрудничества (ОИС) защищать Иерусалим и продвигать признание Восточного Иерусалима столицей Палестины среди других стран, сообщает в среду газета "Дейли Хюрриет".

"Мы, признающие Восточный Иерусалим в качестве столицы Палестины, должны побуждать другие страны признать Восточный Иерусалим как столицу Палестины на основании границ 1967 года", - сказал М.Чавушоглу на заседании совета министров иностранных дел ОИС В Стамбуле.

"Защитим Иерусалим, который является святым местом для трех авраамических религий", - добавил М.Чавушоглу.

Ранее главы МИД Лиги арабских государств в ходе экстренного заседания призвали мировую общественность признать суверенитет Палестины и статус Восточного Иерусалима в качестве ее столицы.

6 декабря президент США Д.Трамп объявил о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива американского посольства. Такое решение вызвало резкую критику со стороны большинства исламских стран.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЕРУСАЛИМ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]