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Дальнее зарубежье 13.12.2017 13:28

Президентские выборы в Ливии могут состояться в середине 2018г

Глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла высказал мнение, что президентские выборы в стране могут пройти в середине 2018 года.

"Мы полагаем, что в середине 2018 года президентские выборы пройдут, а до конца года состоятся выборы в палату представителей", - сказал М.Сияла в среду в Москве на дискуссионном клубе "Валдай".

Он отметил, что вопрос того, когда состоится референдум по конституции Ливии, до или после президентских выборов, не повлияет на их подготовку.

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Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]