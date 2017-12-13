Президентские выборы в Ливии могут состояться в середине 2018г

Глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла высказал мнение, что президентские выборы в стране могут пройти в середине 2018 года.

"Мы полагаем, что в середине 2018 года президентские выборы пройдут, а до конца года состоятся выборы в палату представителей", - сказал М.Сияла в среду в Москве на дискуссионном клубе "Валдай".

Он отметил, что вопрос того, когда состоится референдум по конституции Ливии, до или после президентских выборов, не повлияет на их подготовку.