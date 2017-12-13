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ТЭК 13.12.2017 16:35

Всемирный банк прекратит финансовую поддержку геологоразведки нефти и газа

Всемирный банк (ВБ) объявил о прекращении финансовой поддержки геологоразведки нефтяных и газовых месторождений после 2019 года из-за растущей угрозы, связанной с изменениями климата, говорится в сообщении ВБ, распространенном на конференции One Planet Summit в Париже.

В настоящее время кредиты ВБ для нефтегазовой отрасли развивающихся стран составляют 1-2% от кредитного портфеля, общий объем которого превышает $280 млрд.

В исключительных обстоятельствах банк может рассмотреть возможность кредитования нефтегазовых проектов в беднейших странах, если такая поддержка позволит малообеспеченным слоям населения получить доступ к электроэнергии, а сами проекты не будут противоречить Парижскому соглашению о климате 2015 года.

В 2010 году ВБ перестал кредитовать угольные ТЭС и связанные с ними проекты.

Как отмечается в сообщении Всемирного банка, он видит необходимость пересмотреть методику работы в условиях быстро меняющегося мира. К 2020 году 28% кредитования будет направлено на противодействие изменениям климата.

Уже 237 компаний, совокупная капитализация которых превышает $6,3 трлн, поддержали новую инициативу перехода к экономике с меньшей степенью зависимости от углеводородов, заявил на той же конференции в Париже глава Банка Англии Марк Карни.

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Тэги: МИР, ВБ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]