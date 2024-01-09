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Макроэкономика 09.01.2024 20:26

ВБ улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 г. до 2,6%, подтвердил прогноз в 2,4% на 2024 г

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в июне 2,1%.

Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год подтвержден на уровне 2,4%.

"Темпы роста мировой экономики в начавшемся году продолжат замедляться третий год подряд и опустятся до 2,4%, что почти на 0,75 процентного пункта ниже среднего значения за 2010-е годы", - говорится в январском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

"С одной стороны, ситуация в мировой экономике сейчас лучше, чем год назад, поскольку риск глобальной рецессии снизился, в основном, благодаря стабильности экономики США. Однако нарастание геополитической напряженности в ближайшей перспективе может создать для мировой экономики новые угрозы", - отмечают в ВБ.

Среднесрочный прогноз для многих стран с развивающейся экономикой ухудшился на фоне замедления темпов роста в большинстве крупных экономик, застоя в мировой торговле и сильнейшего за последние десятилетия ужесточения условий кредитования, говорится в докладе.

Прогноз роста ВВП США в 2023 году повышен до 2,5% с ожидавшихся в июне 1,1%, в 2024 году - до 1,6% с 0,8%.

Экономика еврозоны, как ожидается, увеличилась на 0,4% в минувшем году (прогноз не изменился) и вырастет на 0,7% в 2024 году (ранее ожидалось повышение на 1,3%).

Прогноз подъема китайской экономики в 2023 году понижен до 5,2% с 5,6%, в 2024 году - до 4,5% с 4,6%.

В 2025 году, согласно прогнозу ВБ, экономика США вырастет на 1,7%, еврозоны - на 1,6%, Китая - на 4,3%. В июне прогнозировался подъем на 2,3%, еврозоны - также на 2,3%, Китая - на 4,4%.

Темпы экономического роста в развитых странах в целом, по прогнозу ВБ, составят 1,2% в 2024 году и 1,6% в 2025 году, в странах с развивающейся экономикой - соответственно 3,9% и 4%.

Глобальная инфляция существенно замедлилась в 2023 году, но остается выше целевых уровней в большинстве развитых стран, отмечается в докладе.

Эксперты ВБ ожидают, что темпы инфляции продолжат ослабевать в 2024 и 2025 гг., но будут держаться выше доковидных уровней до конца текущего года.

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Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, ВБ, ПРОГНОЗ


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