Ослабление экономики Китая сказывается на государствах и компаниях по всему миру

Китайская экономика, которая, по мнению многих экспертов, должна была стать двигателем глобального экономического подъема в 2023 году, демонстрирует слабый рост, несмотря на снятие ковидных ограничений, и это вызывает тревогу по всему миру.

Глобальные инвесторы выводят средства из китайских акций, а инвестбанки, включая Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, ухудшают рекомендации для фондового рынка КНР. Зарубежные фонды вывели $10,7 млрд с рынка акций КНР за 13 сессий до 23 августа включительно, сообщает Bloomberg.

Япония в июле зафиксировала первое более чем за два года снижение экспорта в связи с сокращением спроса на автомобили и чипы в Китае. Центробанки Южной Кореи и Таиланда отметили слабое восстановление экономики КНР в качестве причины ухудшения ими прогнозов экономического роста своих стран.

Компании по всему миру подчеркивают в отчетах слабые результаты бизнеса в Китае и выражают обеспокоенность падением спроса в стране, пишет газета Financial Times.

"Спрос в Китае очень вялый", - отмечает главный исполнительный директор американского производителя полупроводниковых компонентов Vishay Intertechnology Джоэл Смейкал.

"Столь взрывного роста спроса в КНР, на который все надеялись, не происходит", - говорит Хосе Феррейра Невес, отвечающий за сегмент электронной коммерции в британской Farfetch.

Caterpillar Inc. сообщила, что спрос на строительное оборудование в Китае в минувшем квартале был ниже, чем ожидалось, а глава Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заявила о "большой разочарованности" результатами бизнеса банка в КНР.

Экономика КНР начала терять импульс к росту во втором квартале текущего года, что нашло отражение в статданных, показавших снижение экспорта, ослабление темпов повышения розничных продаж и спад в сфере недвижимости.

Объем ВВП Китая в апреле-июне увеличился лишь на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда он вырос на 2,2% в поквартальном выражении.

Главный инвестиционный директор MegaTrust Investment Ци Ван говорит, что не может вспомнить, чтобы настрой потребителей и представителей бизнеса был столь же негативным.

"Это не просто циклическая проблема. Это уже что-то структурное", - говорит эксперт, мнение которого приводит FT.

"Люди в Китае не довольны и не чувствуют доверия к своему правительству, - говорит Мартин Брудермюллер, гендиректор германской химкомпании BASF, являющейся одним из крупнейших иностранных инвесторов в КНР. - Они платят крупные суммы за образование своих детей. При этом безработица среди молодежи составляет 20%. Люди теряют деньги на рынке недвижимости, и они с большой осторожностью тратят деньги".

"Фундаментальные факторы на следующие десятилетия не меняются, но не стоит ждать, что восстановление темпов роста в КНР начнется во втором полугодии", - отметил Брудермюллер.

Майке Шух, главный финансовый директор другой германской химкомпании - Evonik - говорит об "очень медленном" росте в Китае, отмечая продолжающийся кризис в строительной сфере и высокую безработицу, особенно среди молодежи.

Китайские туристы меньше путешествуют за рубеж, и главный исполнительный директор Booking Holdings Гленн Фогель не ожидает восстановления туристического потока из страны в ближайшее время.

Результаты отдельных компаний являются исключением из общего тренда. Так, Apple увеличила продажи в КНР в третьем финквартале на 8% после их снижения на 3% во втором финквартале.

Starbucks Corp. заявила, что слабое восстановление китайской экономики не оказало "заметного влияния" на ее выручку в прошедшем квартале, а Walmart Inc. зафиксировала 22%-й рост выручки в КНР.

Американский дом моды Ralph Lauren Corp. сообщил, что его продажи в Китае выросли более чем вдвое, и в компании ожидают, что страна останется для нее одним из наиболее быстро растущих рынков.

Германский промышленный конгломерат Siemens уверен в долгосрочных перспективах рынка КНР, несмотря на резкое сокращение новых заказов на его продукцию в Китае в последнее время. Rio Tinto высказывает "осторожный оптимизм" в отношении экономики КНР.

В качестве позитивного фактора эксперты отмечают, что слабый рост в Китае сдерживает повышение глобальных цен на нефть и другие сырьевые товары. Это благоприятно, в частности, для США и Великобритании, которые продолжают борьбу с инфляцией.

Однако затягивание экономического спада в Китае, скорее навредит, чем поможет мировой экономике, предупреждают аналитики.