Экономика Китая находится на пути к достижению 5%-ного роста в 2023г - премьер

Китайская экономика находится на пути к достижению целевого уровня роста примерно на 5% в этом году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду на саммите АСЕАН+3 (Китай, Южная Корея и Япония).

"Китайская экономика имеет блестящие перспективы и будет продолжать создавать новые и более широкие возможности для региона и остального мира", - цитирует его слова агентство "Синьхуа".

По словам премьера, Китай и АСЕАН должны совместно работать над созданием центра экономического роста, укреплением взаимосвязи и углублением сотрудничества в области промышленности и цепочек поставок для формирования более сплоченного сообщества Китай-АСЕАН с единой судьбой.

Он отметил, что обе стороны также должны совместно развивать сотрудничество в развивающихся отраслях и укреплять взаимодействие в таких сферах, как производство транспортных средств на новых источниках энергии, солнечная энергетика и искусственный интеллект.

Ли Цян сказал, что поскольку мир вступает в новый период турбулентности и перемен, дело глобального развития сталкивается с серьезными вызовами. Он призвал устранять всевозможные помехи, использовать потенциал сотрудничества и стремиться найти путь развития, который был бы более стабильным, динамичным и выгодным для всех.

Также он разъяснил позицию Китая по вопросу сброса радиоактивно загрязненной воды с японской АЭС "Фукусима-1" и призвал Японию ответственно отнестись к этому делу.

Ли Цян сказал, что сбросы радиоактивно загрязненной воды затрагивают глобальную морскую экологическую среду и здоровье людей. Он призвал Японию добросовестно выполнять свои международные обязательства, проводить всесторонние консультации с соседями и соответствующими заинтересованными сторонами и ответственно подойти к вопросу утилизации радиоактивно загрязненной воды.