Объем выпуска облигаций в Китае в ноябре составил 6,53 трлн юаней

Общий объем выпуска облигаций в КНР в ноябре составил 6,53 трлн юаней ($921 млрд), сообщил Народный банк Китая (НБК).
В том числе были эмитированы госбумаги на 1,22 трлн юаней, бонды местных правительств - на 667,2 млрд юаней.
Объем размещения корпоративных облигаций составил 1,1 трлн юаней, финансовых - 963,93 млрд юаней, приводит данные НБК агентство "Синьхуа".
Выпуск ценных бумаг, обеспеченных кредитными активами, составил 39,73 млрд юаней, межбанковских депозитных сертификатов - 2,52 трлн юаней.
На конец ноября объем облигаций, находящихся в обращении, увеличился до 156,9 трлн юаней.
Как сообщалось ранее, в октябре в КНР были размещены облигации на сумму 6,22 трлн юаней, в обращении находились бумаги на 155,3 трлн юаней.
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