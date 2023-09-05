Власти Китая создали специальный орган для развития частного сектора экономики

Власти Китая сформировали Управление по развитию частного сектора экономики при Государственном комитете по делам развития и реформам (NDRC), передает агентство "Синьхуа".
Управление создано для укрепления координирования политики в профильных областях и обеспечения максимальной быстрой реализации соответствующих мер с достижением осязаемых результатов, приводит агентство слова вице-председателя NDRC Цун Ляна.
Основные задачи нового органа включают мониторинг, изучение и анализ развития частного сектора экономики, координирование и организацию формулирования политики и мер стимулирования его развития, а также формулирование политики стимулирования роста частных инвестиций.
Кроме того, управление будет нести ответственность за формирование механизма регулярного обмена информацией с частными предприятиями, координирование усилий по решению важных проблем, связанных с развитием частного сектора, и работу по повышению его конкурентоспособности на международной арене.
Работа, связанная с частным сектором экономики, охватывает широкий спектр направлений и требует тесного сотрудничества между различными ведомствами, пояснил заместитель генерального секретаря NDRC Чжан Шиcинь, чье высказывание также приводит "Синьхуа".
По словам Чжан Шисиня, Управление по развитию частного сектора экономики сосредоточится преимущественно на координировании соответствующих усилий и реализации политики, направленной на улучшение условий роста и расширение поддержки частного сектора.
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