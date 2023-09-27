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Макроэкономика 27.09.2023 22:35

Китайский ЦБ обещает наращивать поддержку экономики

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике КНР, отметив, что она сталкивается с серьезными внешними проблемами и ослаблением внутреннего спроса.

Китайский ЦБ намерен сделать денежно-кредитную политику "точной и решительной", чтобы содействовать росту спроса в экономике и повышению доверия, говорится в заявлении, опубликованном по итогам прошедшего в среду заседания НБК.

Центробанк намерен фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, цитирует его заявление Market Watch.

Ранее в этом месяце НБК понизил норматив обязательных резервов для банков во второй раз с начала 2023 года, рассчитывая, что это высвободит больше ликвидности в финансовой системе. Средняя норма резервирования в банковском секторе КНР в настоящее время составляет 7,4%.

Китайский ЦБ также заявил в среду, что будет ориентировать банки на снижение ставок по кредитам компаниям и частным лицам. Он обещает наращивать усилия для стимулирования частных инвестиций и стабилизации инфляции.

Кроме того, НБК намерен принять меры для поддержки рынка недвижимости, что может включать снижение ставок по ипотеке и первоначальных платежей для заемщиков.

Центробанк также повторил, что нацелен на поддержание стабильного юаня.

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Тэги: КИТАЙ, ЦБ, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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