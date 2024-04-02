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Макроэкономика 02.04.2024 19:58

ВВП Китая в I кв вырос на 4,8%, во II кв подъем ускорится до 5,1% - прогноз

Экономика Китая в первом квартале выросла примерно на 4,8% в годовом выражении, прогнозирует Bank of China.

Внутреннее потребление выросло сильнее, чем ожидалось. Инвестиции в обрабатывающую промышленность увеличились, производство также стабильно восстанавливается, очевидна тенденция к модернизации и преобразованию промышленности, сообщается в отчете банка, который приводит агентство "Синьхуа".

Позитивным фактором для китайского экспорта стало повышение мирового спроса и улучшение настроений в глобальной торговле.

Аналитики Bank of China ожидают, что во втором квартале произойдет улучшение ситуации в сфере услуг КНР, в результате чего рост ВВП страны ускорится до 5,1%. Этому также будут способствовать действия властей, направленные на поддержание значительных инвестиций в инфраструктуру за счет использования широкого спектра политических инструментов.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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