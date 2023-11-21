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Макроэкономика 21.11.2023 18:08

Темпы роста ВВП стран ОЭСР в III квартале остались на уровне 0,5%

Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в третьем квартале увеличилась на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным расчетам.

Во втором квартале были зафиксированы аналогичные темпы роста, говорится в пресс-релизе организации.

Подъем ВВП в странах G7 в июле-сентябре ускорился до 0,6% после повышения на 0,4% в апреле-июне. В том числе это было обусловлено более значительным ростом экономики США - на 1,2% против 0,5% во втором квартале.

При этом ВВП Японии и Германии снизились на 0,5% и 0,1% соответственно. Объем экономик Канады, Италии и Великобритании не изменился, а Франции - вырос всего на 0,1%.

Самый существенный подъем ВВП среди стран ОЭСР в третьем квартале был отмечен в Польше (на 1,4%) и Коста-Рике (на 1,3%), а наиболее значительный спад - в Ирландии (на 1,8%) и Финляндии (на 0,9%).

Также в сообщении отмечается, что экономика всех членов ОЭСР в июле-сентябре была на 6% выше уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года. Чехия остается единственной страной, где показатель по-прежнему находится ниже, чем до пандемии COVID-19.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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Тэги: МИР, ОЭСР, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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