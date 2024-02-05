ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2024 году до 2,9% с 2,7%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,9% с ожидавшихся в ноябре 2,7%.

В 2023 году, по оценкам ОЭСР, глобальный экономический рост составил 3,1%.

Прогноз повышения ВВП на 2025 год оставлен на уровне 3%, говорится в докладе организации.

"Глобальный экономический рост в 2023 году оказался устойчивым, инфляция замедлялась быстрее, чем ожидалось, - отмечают в ОЭСР. - Последние индикаторы указывают на некоторое замедление темпов увеличения мирового ВВП при том, что ужесточение финансовых условий продолжает сказываться на кредитном рынке и сфере жилой недвижимости, а активность мировой торговли остается сдержанной".

Атаки на суда в Красном море привели к резкому росту стоимости транспортировки товаров и увеличению сроков доставки, что способствует усилению ценового давления, говорится в докладе.

ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,1% с 1,5%, отметив, что сильный рынок труда и потребительские расходы будут оказывать поддержку американской экономике. Прогноз на 2025 год оставлен на уровне 1,7%. В 2023 году, по оценкам ОЭСР, американский ВВП поднялся на 2,5%.

Экономика еврозоны, согласно новому прогнозу ОЭСР, вырастет на 0,6% в 2024 году и на 1,3% в 2025 году. Ранее ожидалось повышение ВВП региона на 0,9% и 1,5% соответственно. Жесткие кредитные условия, вероятно, будут ограничивать экономическую активность в еврозоне в ближайшей перспективе, отмечается в докладе организации. В 2023 году ВВП еврозоны увеличился на 0,5%.

Прогнозы повышения ВВП Великобритании на этот и следующий годы оставлены на уровне 0,7% и 1,2% соответственно.

ОЭСР прогнозирует замедление темпов роста китайской экономики с 5,2% в прошлом году до 4,7% в 2024 году и 4,2% в 2025 году, несмотря на принимаемые властями КНР стимулирующие меры. В качестве негативных для экономики Китая факторов эксперты организации отмечают слабый потребительский спрос, высокие уровни долговой нагрузки и проблемы рынка недвижимости.

В ОЭСР ожидают, что инфляция в большинстве стран G20 вернется к целевым уровням к концу 2025 года.

Согласно прогнозу организации, инфляция в G20 составит 6,6% в 2024 году (предыдущий прогноз - 5,8%) и 3,8% в 2025 году.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в развитых странах G20 замедлится до 2,5% в текущем году и до 2,1% в следующем, прогнозируют в ОЭСР.