МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2024г до 2,6% с 1,1%, мировой экономики - до 3,1% с 2,9%

Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 2,6% с 1,1%, ожидавшихся им в октябре. Обновленный прогноз приводится в январском обзоре мировой экономики (WEO Update: Moderating Inflation and Steady Growth Open Path to Soft Landing), опубликованном МВФ во вторник.

Ожидания МВФ на текущий год сопоставимы с сентябрьской оценкой Минэкономразвития - 2,3%, и существенно превышают текущий интервал оценок Банка России - 0,5-1,5%.

В 2025 году фонд ждет роста ВВП РФ на 1,1%.

По итогам 2023 года МВФ оценил рост российской экономики в 3% (октябрьский прогноз - 2,2%, июльский - 1,5%, апрельский - 0,7%, январский - 0,3%, в октябре позапрошлого года фонд ждал падения ВВП РФ в 2023 году на 2,3%). Это ниже ожиданий, который недавно озвучил министр экономического развития Максим Решетников: "Первую оценку роста ВВП в 2023 году мы ожидаем на уровне 3,5%. Если масштаб последующих уточнений будет сопоставим с предыдущими годами, а по нашим косвенным оценкам, он точно будет не меньше, то итоговая оценка роста может составить в районе 4%". Банк России пока не пересматривал свою октябрьскую оценку по ВВП на 2023 год (2,2-2,7%), однако в декабре в релизе по итогам совета директоров отмечал, что рост превысит 3%.

Более высокие относительно ожиданий темпы роста ВВП РФ в 2023 году МВФ связывает с высокими расходами на ОПК и динамикой частного потребления, которому способствовало повышение зарплат в условиях дефицитного рынка труда.

МИР

Рост мировой экономики в 2023 году фонд оценил в 3,1% (ранее 3%), прогноз по 2024 году увеличен на 0,2 п.п. и также составит 3,1%. В 2025 году МВФ ожидает рост глобальной экономики на 3,2%.

Фонд связывает улучшение оценки текущего года с более высокой, чем ожидалось, устойчивостью экономики США и ряда крупных стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, а также бюджетной поддержкой в Китае. В то же время МВФ отмечает, что прогноз на 2024-2025 годы ниже среднего исторического (2000-2019 годы) показателя в 3,8% из-за жесткой политики центральных банков для борьбы с инфляцией, сворачивания бюджетной поддержки на фоне высокой задолженности, которое оказывает давление на экономическую активность, и низкого общего роста производительности.

Прогноз по глобальной инфляции на 2024 год остался прежним - 5,8%, на 2025 год снизился на 0,2 п.п. - до 4,4%, оценка за 2023 год составила 6,8%. Фонд ожидает более быстрого снижения инфляции в странах с развитой экономикой (в 2024 году на 2 п.п., до 2,6%), чем в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (на 0,3 п.п., до 8,1%).

"Факторы снижения инфляции различаются в зависимости от страны, но в целом отражают снижение базовой инфляции в результате сохранения жесткой ДКП, связанного с этим смягчения условий на рынках труда, а также эффектов переноса влияния произошедшего ранее и продолжающегося снижения относительных цен на энергоносители. В целом, согласно прогнозам, примерно 80% стран мира в 2024 г. ждет снижение среднегодового общего уровня инфляции и базовой инфляции. Среди стран, применяющих целевой показатель инфляции, к IV кварталу 2024 г. общий уровень инфляции для медианной страны, по прогнозам, будет на 0,6 п.п. выше целевого показателя, сократившись по сравнению с расчетным разрывом в 1,7 п.п. в конце 2023 г. Ожидается, что большинство этих стран достигнут своих целевых показателей (или средних точек целевого диапазона) к 2025 г. В ряде стран с крупной экономикой пересмотр прогнозируемой траектории инфляции в сторону понижения в сочетании с умеренным повышением прогноза экономической активности означает более "мягкую посадку", чем ожидалось", - говорится в обзоре.

Рост объема мировой торговли в 2023 году, по мнению МВФ, составил 0,4%, что ниже октябрьской оценки в 0,9%. Прогноз на 2024 год снижен на 0,2 п.п., до 3,3%. В 2025 году ожидается рост на 3,6%. Прогноз ниже среднего исторического темпа роста в 4,9%. МВФ ожидает, что растущие искажения в торговле и геоэкономическая фрагментация продолжат оказывать давление на уровень мировой торговли. По данным Global Trade Alert, страны ввели примерно 3200 новых ограничений на торговлю в 2022 году и около 3000 в 2023 году по сравнению примерно с 1100 в 2019 году.

Средняя цена нефти в 2023 году, по оценке МВФ, снизилась на 16%. В 2024 году он ожидает ее снижения на 2,3% (ранее на 0,7%), до $79,1/барр., в 2025 году снижение ускорится до 4,8% ($75,31/барр).

СТРАНОВЫЕ ПРОГНОЗЫ

Фонд повысил на 2024 год на 0,1 п.п. как прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (4,1%), так и развитых (1,5%). На 2025 год оценка развивающихся также повышена на 0,1 п.п., до 4,2%, развитых - осталась прежней (1,8%).

Прогноз роста экономики Китая на текущий год повышен на 0,4 п.п. - до 4,6%, в 2025 году рост ожидается на уровне 4,1%. В 2023 году он был оценен в 5,2%.

Оценка роста ВВП Индии улучшена и на 2024, и на 2025 годы на 0,2 п.п. - до 6,5% ежегодно. В прошлом году экономика страны выросла, по оценке МВФ, на 6,7%.

Рост экономики Бразилии замедлится в 2024 году по сравнению с 2023 годом до 1,7% с 3,1%, оценка с октября повышена на 0,2 п.п. Ожидания по 2025 году остались на уровне 1,9%.

Экономика США, по мнению МВФ, в текущем году вырастет на 2,1% (прежний прогноз - 1,5%), в 2025 году - на 1,7% (было 1,6%). В 2023 году рост составил 2,5%.

МВФ ухудшил прогноз ВВП стран еврозоны в текущем году на 0,3 п.п. - до 0,9%, в 2025 году - на 0,1 п.п., до 1,7%. В прошлом году, по мнению МВФ, экономика еврозоны выросла на 0,5%.

По ВВП Германии фонд вновь снизил на 0,4 п.п. прогноз роста на 2024 год, до 0,5%. Такое же снижение оценки произошло и в 2025 году - ожидается рост на 1,6%. В 2023 году экономика страны снизилась на 0,3%.

МВФ сохранил свою оценку роста ВВП Великобритании в 2024 году - 0,6%, повысил на 0,4 п.п. прогноз по 2025 году - до 1,6%. Рост в прошлом году оценил в 0,5%.

Прогноз роста для Испании на текущий год снижен на 0,2 п.п., до 1,5%, в 2025 году ожидается рост на 2,1%. Для Франции оценка подъема на текущий год также снижена - на 0,3 п.п., до 1%, прогноз на 2025 год составил 1,7%. По экономике Италии прогноз на 2024 год остался прежним - 0,7% роста, в 2025 году ожидается повышение на 1,1%.

Оценка роста ВВП Японии на текущий год снижена до 0,9% с 1%, в 2025 году рост может составить 0,8%.