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Дальнее зарубежье 10.11.2023 13:30

Доля заказов стран Ближнего Востока и Северной Африки в оружейном портфеле РФ достигает 50% - глава «Рособоронэкспорта»

Порядка половины экспортных заказов на российское оружие приходится на ближневосточные и североафриканские страны, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Dubai Airshow стабильно держится в топ-5 крупнейших по величине и важности международных авиационно-космических салонов. Для Рособоронэкспорта это одна из главных зарубежных площадок продвижения российской авиационной техники и средств ПВО в первую очередь в страны Ближнего Востока и Северной Африки, доля которых в портфеле заказов компании достигает 50%", - заявил Михеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По данным "Рособоронэкспорта", на Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow 2023, которая пройдет с 13 по 17 ноября в Дубае (ОАЭ), Россия покажет свыше 250 образцов современных вооружений и военной техники.

"Рособоронэкспорт" в 2023 году впервые представит здесь военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), новейшее вооружение для истребителей 5 поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69", - сказал Михеев.

В компании отметили, что транспортник Ил-76МД-90А(Э) будет показан на статической стоянке, а боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 выполнит демонстрационные полеты. Кроме того, фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-30СМ и Су-35С продемонстрирует авиагруппа ВКС России "Русские витязи".

"В сегменте беспилотных летательных аппаратов "Рособоронэкспорт" представит на статической стоянке комплекс с беспилотными летательными аппаратами"Орлан-30", а в павильоне - разведывательно-ударный "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "КУБ-Э", - сообщили в компании-спецэкспортере.

Там добавили, что "Рособоронэкспорт" также представит на выставке широкий спектр комплексов ПВО и средств РЭБ, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350Е "Витязь", зенитный ракетный комплекс "Викинг" (производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), комплексы "Репеллент-патруль", "Аргумент-2", "Аргумент-3" и другие.

"На Dubai Airshow 2023 "Рособоронэкспорт" проведет насыщенную деловую программу. Планируем встретиться с нашими партнерами из стран Залива и обсудить военно-техническое сотрудничество между нашими государствами. Упор сделаем на проекты технологического партнерства - наиболее востребованного сегодня формата взаимодействия на Ближнем Востоке", - заявил Михеев.

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Тэги: РОССИЯ, МИР, РОСОБОРОНЭКСПОРТ


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