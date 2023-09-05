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АПК 05.09.2023 12:54

Мировые цены на пшеницу продолжат плавный рост

Российский Союз экспортеров зерна прогнозирует плавный рост цен на мировом рынке пшеницы.

"Что касается цен на пшеницу, то прогнозируем их плавный рост из-за глобального роста издержек сельхозпроизводителей во всем мире. Вслед за экспортными ценами подтягиваются и цены на внутреннем рынке, обеспечивая приемлемую рентабельность отечественным аграриям", - говорится в сообщении союза, размещенном в его телеграм-канале.

В союзе отмечают, что события, связанные с "зерновой сделкой", не имеют влияния на ценообразование сделок с реальным зерном. "Чего не скажешь о биржевых контрактах, цены на которые агрессивно раскачиваются хедж-фондами и прочими спекулянтами", - констатирует союз, подчеркивая, что ни экспортеры, ни покупатели российской пшеницы "не заинтересованы в спекуляциях".

Союз заявил, что последний год был потрачен на развитие прямых связей с ключевыми потребителями российского зерна, поиск приемлемых вариантов продолжения поставок идет.

Согласно мониторингу Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка от 4 сентября, экспортный индекс пшеницы с отгрузкой из портов Черного моря (Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea Spot) по сравнению с концом июля этого года вырос на 5%, до $250 за тонну.

По предварительным данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в июле-августе этого года РФ экспортировала рекордные 9,5 млн тонн пшеницы, в том числе 5,3 млн тонн - в августе.

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Тэги: РОССИЯ, МИР, ПШЕНИЦА, ЦЕНЫ


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