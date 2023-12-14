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Макроэкономика 14.12.2023 22:44

Рост ВВП G20 в III квартале ускорился до 0,7% - ОЭСР

Экономика государств G20 в третьем квартале 2023 года увеличилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, рост ВВП ускорился по сравнению с пересмотренными 0,6% во втором квартале.

Ситуация в экономике стран G20 в минувшем квартале была неоднородной, отмечают авторы отчета.

В частности, темпы роста ВВП ускорились в Китае и США до 1,3% в поквартальном выражении с 0,5% кварталом ранее. Экономика Мексики выросла на 1,1% после подъема на 0,9% кварталом ранее, а Италия вернулась к росту на 0,1% после сокращения на 0,4% во втором квартале.

Экономика Южной Кореи выросла на 0,6%, как и в предыдущем квартале.

В остальных государствах G20 ситуация ухудшилась. Так, падение ВВП Саудовской Аравии ускорилось до 3,2% с 0,5%, в Турции рост замедлился до 0,3% с 3,3%, главным образом из-за падения потребительских расходов.

Экономика Японии сократилась в июле-сентябре на 0,7%, Канады - на 0,3%, ЮАР - на 0,2%, Германии - на 0,1%. При этом во всех этих странах экономика выросла во втором квартале.

В Бразилии рост замедлился до 0,1% с 1%. Более умеренное замедление темпов подъема также было зафиксировано в Австралии, Индии, Индонезии, Великобритании и ЕС.

В годовом выражении экономика стран G20 выросла на 2,9% в третьем квартале после роста на 3,6% в апреле-июне.

Самые высокие темпы годового роста ВВП наблюдались в Индии - на 7%, худшая динамика зафиксирована в Саудовской Аравии - на 3,6%.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.

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Тэги: МИР, G20, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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