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Дальнее зарубежье 13.12.2017 18:43

Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Винника в США

Верховный суд Греции постановил оставить в силе решение об экстрадиции гражданина России Александра Винника в США, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Теперь окончательное решение по этому делу примет министерство юстиции Греции.

Запрос США о выдаче А.Винника в начале октября удовлетворил Суд города Салоники. Решение было обжаловано стороной защиты.

А.Винник был задержан летом 2017 года в Греции по запросу Вашингтона. В США А.Винника подозревают в том, что он с 2011 года сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины.

Выдачи А.Винника также добиваются российские правоохранительные органы: в России его обвиняют в крупном мошенничестве.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, РОССИЯНИН, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]