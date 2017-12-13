Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Винника в США

Верховный суд Греции постановил оставить в силе решение об экстрадиции гражданина России Александра Винника в США, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Теперь окончательное решение по этому делу примет министерство юстиции Греции.

Запрос США о выдаче А.Винника в начале октября удовлетворил Суд города Салоники. Решение было обжаловано стороной защиты.

А.Винник был задержан летом 2017 года в Греции по запросу Вашингтона. В США А.Винника подозревают в том, что он с 2011 года сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины.

Выдачи А.Винника также добиваются российские правоохранительные органы: в России его обвиняют в крупном мошенничестве.