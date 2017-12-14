Госпрогранслужба Азербайджана в 2017 году выявила 10 человек, подозреваемых в работе на иностранные спецслужбы

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в 2017 году выявила 10 человек, подозреваемых в работе на иностранные спецслужбы, отмечается в информации на сайте ГПС.
"В 2017 году сотрудники ГПС выявили 10 человек, которые подозреваются в работе на иностранные спецслужбы. Кроме этого, в отчетном году выявлен один человек, который был привлечен к секретному сотрудничеству", - отмечается в сообщении службы.
В 2017 году сотрудники ГПС также выявили 30 человек, которые воевали в зонах конфликта за рубежом, из них было задержано 5 граждан Азербайджана и два иностранца.
"В отчетном году были обезврежены 5 организованных преступных групп, занимавшихся незаконной миграцией", - подчеркивает служба.
А.Азизов
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