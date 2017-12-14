Президент Алиев принял госминистра Великобритании по торговле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку делегацию во главе с Государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта Роной Фэрхед (Rona Fairhead), сообщает сайт государства.

Как сообщалось ранее, в четверг в Баку пройдет второе заседание азербайджано-британской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является Р.Фэрхед.

А.Азизов