Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0116 RUR   0.029 GBR   2.2843 TRY   0.4459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Дек 10° 17 Дек 10°

Внешняя политика 14.12.2017 11:29

Президент Алиев принял госминистра Великобритании по торговле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку делегацию во главе с Государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта Роной Фэрхед (Rona Fairhead), сообщает сайт государства.

Как сообщалось ранее, в четверг в Баку пройдет второе заседание азербайджано-британской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является Р.Фэрхед.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНИСТР


Похожие новости


Президент Алиев соболезнует Мэй в связи с терактом в Манчестере, призывает к решительной борьбе с террором Британские компании готовы инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]