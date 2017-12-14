Жителям Армении с 2019 года сократят новогодние праздники

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о сокращении нерабочих дней в январе с 2019 года.

Согласно решению, 3, 4 и 5 января в Армении будут рабочими днями.

"Принятие решения обусловлено тем, что предпраздничные дни объявлять нерабочими нецелесообразно с социально-экономической точки зрения. Праздничными считаются Новый год и Пасха (которая в Армении отмечается 6 января)", - отмечается в решении правительства.

Решение направлено на обеспечение нормальной деятельности социально-экономической и финансовой систем республики.

Решение вступит в силу с 1 июня 2018 года.