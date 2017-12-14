Собчак сожалеет, что вместо предвыборных дебатов вынуждена общаться с президентом как журналист

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем желании баллотироваться в президенты, участвует в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в качестве журналиста, чтобы задать вопросы, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным и предстоящими выборами.

"Это вопросы, связанные с выборами, Алексеем Навальным, с результатами его (В.Путина - ИФ) правления, а также важные вопросы, связанные с конкретными людьми", - сказала журналистам К.Собчак.

Она заявила, что аккредитоваться на итоговую пресс-конференцию В.Путина ее мотивировало отсутствие возможности дебатировать с ним в качестве кандидата.

"Мне очень жаль, что сегодня я иду как журналист, чтобы пообщаться и задать вопрос президенту", - сказала К.Собчак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в телеэфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в преддверии пресс-конференции выразил надежду, что К.Собчак не станет устраивать дебаты.

"Пресс-конференция проходит все-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И, скажу так, это было бы, конечно, глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, задерживать столько внимания на себе. Я надеюсь, что Собчак все-таки поведет себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась", - сказал Д.Песков.