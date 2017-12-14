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Инфраструктура и тендеры 14.12.2017 16:16

Счетпалата дала положительное заключение по бюджету ГНФАР на 2018г

Счетная палата Азербайджана одобрила проект бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2018 год, отмечается в сообщении палаты.

"Счетпалата рассмотрела и одобрила проект бюджета ГНФАР на следующий год", - отмечает палата.

Анализ доходов и расходов Госнефтефонда на 2018 год обобщен в заключении палаты.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ГНФАР, БЮДЖЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]