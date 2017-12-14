Счетпалата дала положительное заключение по бюджету ГНФАР на 2018г

Счетная палата Азербайджана одобрила проект бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2018 год, отмечается в сообщении палаты.

"Счетпалата рассмотрела и одобрила проект бюджета ГНФАР на следующий год", - отмечает палата.

Анализ доходов и расходов Госнефтефонда на 2018 год обобщен в заключении палаты.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов