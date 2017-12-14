Послы стран G7 выступили с заявлением в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили свою поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и украинским независимым антикоррупционным институтам.

"Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинское стремление реформ, доверие и будущее как современной процветающей и демократической страны", - сказано в заявлении послов G7 в Украине, которое распространила пресс-служба посольства Италии в четверг.

На Украине обострился конфликт между НАБУ с одной стороны и СБУ с генпрокуратурой с другой. НАБУ обвинило спецслужбы во вмешательстве в операцию по борьбе со взяточниками и давлении на своих детективов. В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил о противозаконных методах , которые используют в своей работе "антикоррупционеры".