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Макроэкономика 14.12.2017 16:41

Азербайджан сократил в январе-ноябре промпроизводство на 4%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2017 года составил 35 млрд 650,6 млн манатов, что на 3,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе за отчетный период составил 3,5%, в нефтяном секторе спад составил 5%.

В январе-ноябре 2017 года 69,9% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 24,9% - перерабатывающую, 4,4% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве продовольствия (0,6%), напитков (22,8%), табачной продукции (6%), продукции текстильной промышленности (47,8%), одежды (31,3%), продукции деревообработки и изделий из дерева (32,9%), химпродукции (20,8%), фармацевтической продукции (в 2,5 раза), резины и пластмасс (91,4%), стройматериалов (29,8%), компьютеров и электронной продукции (28,5%), электрооборудования (50,1%), машин и оборудования (38,7%), прочих транспортных средств (16,9%), мебели (17,8%).

Спад в январе-ноябре имел место в производстве кожи и кожаных изделий, обуви (2,8%), бумаги и картона (1,1%), полиграфической продукции (9,3%), металлургической продукции (9,9%), готовых металлических изделий (14,9%), установки и ремонта машин и оборудования (46,6%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в отчетный период 2017 года спад составил 1,6%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - спад на 1,4%.

В 2016 году объем промпроизводства в Азербайджане сократился на 0,4%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]