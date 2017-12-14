Минтруда Азербайджана обеспечила за 11 месяцев выплату работодателями работникам задержанных соцвыплат почти на 103 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в январе-ноябре 2017 года выплату работодателями работникам задержанных социальных выплат на общую сумму 102,623 тыс. манатов, сообщает Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

"Из этой суммы 92,2% пришлось на зарплату, 5,2% – на социальные выплаты и компенсации, а остальное – на выплаты за нанесенный ущерб", - отмечает Минтруда.

Р.Бабаев