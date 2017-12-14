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Финансы 14.12.2017 16:47

Минтруда Азербайджана обеспечила за 11 месяцев выплату работодателями работникам задержанных соцвыплат почти на 103 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в январе-ноябре 2017 года выплату работодателями работникам задержанных социальных выплат на общую сумму 102,623 тыс. манатов, сообщает Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

"Из этой суммы 92,2% пришлось на зарплату, 5,2% – на социальные выплаты и компенсации, а остальное – на выплаты за нанесенный ущерб", - отмечает Минтруда.

Р.Бабаев

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Тэги: ТРУД, ВЫПЛАТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]