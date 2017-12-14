Капвложения в экономику Азербайджана за 11 месяцев сократились на 3%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-ноябре 2017 года составили 13 млрд 688,4 млн манатов, что на 2,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, в январе-ноябре 2017 года из общего объема капвложений 10 млрд 538,2 млн манатов (77% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 2 млрд 336,4 млн манатов (17,1% всех инвестиций) – на строительство объектов сферы услуг, 813,8 млн манатов (5,9% всех инвестиций) – на строительство жилья.
За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 7 млрд 911,9 млн манатов (57,8% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 5 млрд 776,5 млн манатов (42,2% всех инвестиций).
Капвложения в нефтяной сектор Азербайджана в январе-ноябре 2017 года составили 7 млрд 636,7 млн манатов (55,8% всех инвестиций), в ненефтяной сектор – 6 млрд 51,7 млн манатов (44,2% всех инвестиций).
Б.Рустамбеков
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