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Макроэкономика 14.12.2017 17:07

Капвложения в экономику Азербайджана за 11 месяцев сократились на 3%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-ноябре 2017 года составили 13 млрд 688,4 млн манатов, что на 2,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, в январе-ноябре 2017 года из общего объема капвложений 10 млрд 538,2 млн манатов (77% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 2 млрд 336,4 млн манатов (17,1% всех инвестиций) – на строительство объектов сферы услуг, 813,8 млн манатов (5,9% всех инвестиций) – на строительство жилья.

За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 7 млрд 911,9 млн манатов (57,8% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 5 млрд 776,5 млн манатов (42,2% всех инвестиций).

Капвложения в нефтяной сектор Азербайджана в январе-ноябре 2017 года составили 7 млрд 636,7 млн манатов (55,8% всех инвестиций), в ненефтяной сектор – 6 млрд 51,7 млн манатов (44,2% всех инвестиций).

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]