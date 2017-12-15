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Дальнее зарубежье 15.12.2017 10:57

Жертвами крушения самолета на юге Германии стали три человека

Три человека погибли в авиакатастрофе в городе Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юге Германии, сообщает в пятницу немецкая газета "Штутгартер нахрихтен".

"По нашим данным, речь идет о трех пассажирах, которые стали жертвами (крушения самолета - ИФ)", - приводит издание слова местных сотрудников полиции.

Небольшой самолет типа "Сессна" направлялся из Франкфурта в город Фридрихсхафен и рухнул в районе лесного массива в Равенсбурге.

Причина крушения пока неизвестна.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]