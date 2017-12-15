Жертвами крушения самолета на юге Германии стали три человека

Три человека погибли в авиакатастрофе в городе Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юге Германии, сообщает в пятницу немецкая газета "Штутгартер нахрихтен".

"По нашим данным, речь идет о трех пассажирах, которые стали жертвами (крушения самолета - ИФ)", - приводит издание слова местных сотрудников полиции.

Небольшой самолет типа "Сессна" направлялся из Франкфурта в город Фридрихсхафен и рухнул в районе лесного массива в Равенсбурге.

Причина крушения пока неизвестна.