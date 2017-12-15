Президент Южной Кореи пообещал КНДР светлое будущее при согласии на диалог

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления в Пекинском университете заявил, что мировое сообщество поможет КНДР прийти к светлому будущему, если Пхеньян вернется к диалогу, передает в пятницу агентство "Ренхап".

"Мы не хотим конфронтации или соперничества с Северной Кореей. Я еще раз подчеркиваю, что мы, совместно с международным сообществом, обеспечим светлое будущее, если Северная Корея сделает верный выбор", - сказал президент Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин, находящийся с четырехдневным визитом в Китае, заявил, что развитие ядерных и ракетных технологий КНДР является угрозой не только для Южной Кореи, но и для Китая.

"Вопросы ракетной и ядерной программы КНДР касаются не только Южной Кореи. Северная Корея также сосед Китая, и рост напряженности в регионе, связанный с развитием ядерной программы КНДР, угрожает миру и развитию не только Южной Кореи, но и Китая", - заявил Мун Чжэ Ин.

В четверг Пекин и Сеул обозначили базовые принципы по Северной Корее, договорившись мирно решить ядерный вопрос КНДР, используя диалог и переговоры.