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Дальнее зарубежье 15.12.2017 12:45

Президент Южной Кореи пообещал КНДР светлое будущее при согласии на диалог

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления в Пекинском университете заявил, что мировое сообщество поможет КНДР прийти к светлому будущему, если Пхеньян вернется к диалогу, передает в пятницу агентство "Ренхап".

"Мы не хотим конфронтации или соперничества с Северной Кореей. Я еще раз подчеркиваю, что мы, совместно с международным сообществом, обеспечим светлое будущее, если Северная Корея сделает верный выбор", - сказал президент Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин, находящийся с четырехдневным визитом в Китае, заявил, что развитие ядерных и ракетных технологий КНДР является угрозой не только для Южной Кореи, но и для Китая.

"Вопросы ракетной и ядерной программы КНДР касаются не только Южной Кореи. Северная Корея также сосед Китая, и рост напряженности в регионе, связанный с развитием ядерной программы КНДР, угрожает миру и развитию не только Южной Кореи, но и Китая", - заявил Мун Чжэ Ин.

В четверг Пекин и Сеул обозначили базовые принципы по Северной Корее, договорившись мирно решить ядерный вопрос КНДР, используя диалог и переговоры.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]