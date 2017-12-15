ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 18 декабря планирует привлечь 200 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 18 декабря 2017 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 18 декабря проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 200 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 10,01%-14,99%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Азизов