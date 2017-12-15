В Эстонии у 200 000 жителей были взломаны пароли к социальным сетям

Департамент государственной информационной системы (RIA) Эстонии обнаружил утечку паролей к учетным записям в социальных сетях, принадлежащих 200 000 жителей Эстонии.

Глава Отдел инцидентов Департамента государственной инфосистемы (CERT) CERT Клайд Мяги (Klaid Magi) сообщил в пятницу порталу телерадиовещания ERR Uudised, что сообщение об утечке паролей поступило год или полтора назад .

"Тогда мы проинформировали все учреждения об утечке хешей паролей и необходимости быть готовым к тому, что кто-то расшифрует хеши и узнает настоящие пароли. Призвали всех изменить свои пароли", - сказал К.Мяги.

"Позавчера мы узнали, что кто-то это сделал, расшифровал хеши паролей и узнал настоящие пароли", - добавил он.

По словам К.Мяги, CERT снова проинформировал учреждения и организации, в общей сложности около 200 000 человек, адреса электронной почты которых заканчиваются на ".ee".

CERT отправил в каждое учреждение список адресов электронной почты конкретных людей, пароли которых были взломаны.

Однако предостережение CERT не попадет людям, имя пользователя которых не связано с Эстонией, поэтому число взломанных паролей может быть больше 200 000.

Проверить безопасность своих паролей к соцсетям можно, введя свой адрес электронной почты на сайте, указанном CERT: haveibeenpwned.com.

"Всем, у кого есть учетные записи на каких-то порталах, стоит проверить", - сказал К.Мяги.