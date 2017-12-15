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Дальнее зарубежье 15.12.2017 20:13

Туск рассчитывает на начало переговоров по второй фазе Brexit в начале следующего года

Председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердил, что ожидает от Лондона пояснений по поводу видения будущих отношений с ЕС.

"Я жду от Лондона большей ясности по вопросу его видения будущих отношений с ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Д.Туск отметил, что после получения этих пояснений стороны смогут приступить в начале 2018 года ко второй фазе переговоров по Brexit.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, БУДУЩЕЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]