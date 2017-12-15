Туск рассчитывает на начало переговоров по второй фазе Brexit в начале следующего года

Председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердил, что ожидает от Лондона пояснений по поводу видения будущих отношений с ЕС.

"Я жду от Лондона большей ясности по вопросу его видения будущих отношений с ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Д.Туск отметил, что после получения этих пояснений стороны смогут приступить в начале 2018 года ко второй фазе переговоров по Brexit.