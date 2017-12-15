Президент Азербайджана выделил 7 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгаите

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Сумгаита из госбюджета 7 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства и работы по благоустройству города.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в пятницу, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

3,7 млн манатов выделенных средств будут направлены на замену 105 непригодных к эксплуатации лифтов новыми в многоэтажных зданиях, 3,3 млн манатов – продолжение работ по благоустройству города.

Ф.Исазаде