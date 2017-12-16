Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0032 RUR   0.0289 GBR   2.2846 TRY   0.4379

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.04 Brent   63.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 18 Дек 11° 19 Дек 12°

СНГ 16.12.2017 13:51

Остановка поездов произошла ночью в Минском метрополитене, людей выводили на платформу по туннелям

В ночь с пятницы на субботу в Минске произошла остановка проездов первой линии метро, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Кузьмина.

"Инцидент произошел из-за технической неисправности системы электроснабжения на станции метро "Институт культуры" в 00.27. Произошла остановка последних поездов на втором пути (от "Уручья" в сторону "Малиновки") первой линии. Пассажиров выводили из тоннелей на платформу", - рассказал А.Кузьмин.

Он отметил, что за ночь проблема была решена, первый поезд утром в субботу пошел по расписанию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МЕТРО, ИНЦИДЕНТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]