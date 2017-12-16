Остановка поездов произошла ночью в Минском метрополитене, людей выводили на платформу по туннелям

В ночь с пятницы на субботу в Минске произошла остановка проездов первой линии метро, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Кузьмина.

"Инцидент произошел из-за технической неисправности системы электроснабжения на станции метро "Институт культуры" в 00.27. Произошла остановка последних поездов на втором пути (от "Уручья" в сторону "Малиновки") первой линии. Пассажиров выводили из тоннелей на платформу", - рассказал А.Кузьмин.

Он отметил, что за ночь проблема была решена, первый поезд утром в субботу пошел по расписанию.