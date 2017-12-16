Прикаспийские страны согласовали принципы разграничения акватории, дна и недр Каспия - российский дипломат

Странам "каспийской пятёрки" на переговорах о статусе Каспия в декабре удалось достичь компромисса, в частности, по вопросам разграничения акватории Каспийского моря на зону под национальным суверенитетом, рыболовную зону и общее водное пространство, сообщил "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

По его словам, "на состоявшемся в Москве 4-5 декабря совещании министров иностранных дел прикаспийских государств (России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении) сторонам удалось завершить выработку общеприемлемых формулировок Конвенции о правовом статусе Каспийского моря".

"В частности - согласовать принципы разграничения его акватории на зону под национальным суверенитетом, рыболовную зону и общее водное пространство, а также дна и недр в целях недропользования, режимы судоходства и мореплавания в будущих территориальных и внутренних водах, условия прокладки подводных трубопроводов", - сказал И.Братчиков, отвечая на вопрос о том, по каким именно вопросам был найден компромисс.

Он отметил, что найденные правовые развязки базируются на положениях политического Заявления по итогам Четвертого Каспийского саммита 2014 г. в Астрахани.

"Исходим из того, что подписание Конвенции состоится на Пятом Каспийском саммите в первой половине 2018 г. в Казахстане", - добавил российский дипломат.

И.Братчиков является руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по правовому статусу Каспийского моря. Работа над Конвенцией о статусе Каспия велась почти 20 лет.

Как сообщалось, по итогам встречи глав МИД "каспийской пятерки" С.Лавров заявил, что участникам удалось договориться по всем ключевым положениям Конвенции.

"С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. Фактически текст конвенции готов", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве 5 декабря.

Он отметил, что подписание документа должно состояться на пятом Каспийском саммите, который состоится в Казахстане в следующем году. С.Лавров добавил, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка конвенции, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка к подписанию в каждой из стран.