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СНГ 16.12.2017 14:52

Уголовное дело возбуждено после смерти шестилетнего ребенка-инвалида в центре реабилитации в Мурманске

Ребенок скончался в пятницу в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов Мурманского центра социальной помощи семье и детям ("Мурманский ЦСПСиД"), сообщили журналистам в региональном управлении СКР.

По предварительной информации, ребенку стало плохо во время занятий в группе, и это заметила воспитатель. Вызванная бригада "скорой помощи" провела реанимационный мероприятия, но ребенок скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям работников "Мурманский ЦСПСиД", а также должностных лиц данного учреждения", - отметили в следственном управлении.

В свою очередь, в министерстве социального развития Мурманской области уже выразили соболезнования семье погибшего ребенка. По словам министра Сергея Мякишева, у ребенка имелись "множественные нарушения функций организма".

В настоящее время социальное учреждение предоставило следствию необходимые документы и видеозаписи. "Мной дано распоряжение провести детальный пошаговый анализ действий сотрудников, мы оказываем максимальное содействие следственным органам", - приводятся слова С.Мякишева в Telegram-канале правительства Мурманской области.

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Тэги: РОССИЯ, МУРМАНСК, РЕБЕНОК, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]