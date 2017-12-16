Лидеры будущей правящей коалиции Австрии проинформировали президента страны о своей программе

Лидеры консервативной Австрийской народной партии и ультраправой Партии свободы, Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу проинформировали президента страны Александреа Ван дер Беллена о своей программе, сообщают европейские СМИ.

Ожидается, что позже в субботу партии завершат формальную процедуру формирования коалиции.

Таким образом, 31-летний С.Курц займет пост канцлера Австрии и станет самым молодым в мире действующим лидером страны, отмечается в сообщения. 48-летний Х.-К.Штрахе станет вице-канцлером.

Кроме того, представители Партии свободы, как ожидается, возглавят, в частности, министерства внутренних дел и обороны. По информации австрийских СМИ, пост главы МИД займет дипломат Карин Кнайсль. Она не является членом какой бы то ни было партии, но считается близкой к Партии свободы.

А.Ван дер Беллен по итогам переговоров с лидерами будущей правящей коалиции заявил, что "если все пойдет так, как мы ожидаем, то ничто не помешает приведению к присяге правительства в начале следующей недели".

Президент добавил, что за выходные намерен познакомиться с теми будущими министрами, кого пока что не знает лично.

"Национальные интересы Австрии требуют того, чтобы страна оставалась в сердце сильного ЕС. Мы должны активно участвовать в развитии Евросоюза", - добавил он.

На состоявшихся 15 октября выборах Австрийская народная партия получила 31,5% голосов, финишировав на первом месте. А Партия свободы стала третьей с 26%. В ходе предвыборной кампании С.Курц обещал снизить налоги и принять жесткие меры против иммиграции.