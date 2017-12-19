Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт

Интервью с Севиндж Алиевой, руководителем Департамента Цифрового Банкинга и Платежных карт AccessBank-а.

Севиндж ханум, заканчивается 2017 год. Не могли бы Вы сказать, как прошел год для Вас? Выросли ли безналичные расчеты платежными картами в AccessBank-е? Что обеспечило рост?

Год прошел продуктивно. Радует тот факт, что из месяца в месяц мы наблюдаем рост безналичных расчётов платежными картами Банка. Среди факторов, оказавших положительное влияние на рост могу отметить увеличение количества карточных продуктов корпоративного назначения, а именно зарплатных проектов и корпоративных карт в рамках внедрения и активных продаж пакетного предложения «5D для Бизнеса», а также, проводимые Банком кампании, направленные на увеличение продаж карточных продуктов и на стимулирование безналичных оборотов.

Расскажите подробнее о кампаниях, которые провел ваш банк по платежным картам в этом году.

Летом этого года была проведена лотерея под названием «Лето улыбнётся вам», которая длилась 2 месяца. Основной целью проведения лотереи, было внести вклад в развитие системы безналичных платежей в Республике. Для участия в лотерее требовалось произвести безналичные оплаты в любых объектах торговли и услуг как на территории страны, так и за ее пределами, а также по Интернету.

По итогам лотереи определились победители, которые выиграли поездку на двоих в Анталью, смартфон Apple iPhone 7 и планшеты Samsung Galaxy.

В начале декабря вы начали еще одну интересную кампанию под названием “Выгодно, как ни крути!”. Какие выгодные условия у этой кампании?

Да, Вы правы. AccessBank, постоянно поддерживающий развитие безналичных платежей в стране, в начале месяца начал новую скидочную и выигрышную кампанию под названием “Выгодно, как ни крути!”.

В рамках кампании, которая будет проходить с 27.11.2017 по 31.01.2018, Банк объявляет 50%-ную скидку на карты Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Classic и Visa Gold. Кроме этого, владельцы платежных карт AccessBank-а, совершая безналичные оплаты посредством карт, получат возможность выиграть новый iPhone X. Победители будут определены по итогам подсчёта безналичных операций, совершенных посредством платежных карт Банка в период кампании. Два клиента, совершивших наибольшее число и наибольшую сумму операций, получат новый iPhone X.

Могли бы перечислить основные плюсы безналичных расчетов платежной картой?

Первое – это удобство. Имея карту, можно не носить с собой наличность, но при этом всегда иметь доступ к своим средствам. Второе - безопасность. В случае утери кошелька наличные скорее всего вернуть не удастся. Средства, находящиеся на карте можно сохранить, если вовремя заблокировать карту. Третье - безграничность. Использование наличных денег ограничено пределами страны, которая их выпустила. А средства на карте доступны практически в любой точке мира. Четвертое – это контроль средств. Если совершать покупки преимущественно используя карту можно получить возможность анализировать свои расходы.

С какими международными платежными системами Вы сотрудничаете?

Наш Банк сотрудничает с двумя крупными платежными системами - это Visa International и MasterCard Worldwide. Мы предлагаем широкий ассортимент карт каждой платежной системы. От Maestro до MasterCard Black Edition в линейке продуктов платежной системы MasterCard, и от Visa Electron до Visa Infinite в линейке продуктов платежной системы Visa. Также, помимо эмиссии, мы сотрудничаем с данными платежными системами и в сфере эквайринга, что означает, что мы обеспечиваем прием карт данных платежных систем в своей сети банкоматов, ПОС-терминалов.

Все больше людей покупают товары через интернет. Расскажите об особенностях платежей через интернет.

Покупки товаров через интернет все больше входят в нашу жизнь. Это комфортный способ совершения покупок по всему миру, который экономит и силы, и время. Но есть несколько нюансов, которые следует знать прежде чем совершить покупку. Во-первых, для покупок в интернете лучше иметь отдельную карту. Во-вторых, вводить персональные карточные данные, следует только на проверенных, зарекомендовавших себя защищенных сайтах. Но даже при этом сохранять данные на этих сайтах не рекомендуется. В-третьих, вместе с открытием банковской карты следует подключить Интернет Банкинг и СМС-оповещение. Эти услуги позволят своевременно отслеживать все действия по платежной карте. В-четвертых, следует подключиться к услуге 3D Secure, которая обеспечит дополнительную защиту покупки, путем идентификации держателя платежной карты с помощью одноразового пароля, который высылается только владельцу карты.

Остановимся еще на безопасности. Фиксировались ли Вами случаи применения скиммеров (ред. - устройств для несанкционированного считывания информации с магнитной полосы карты) на банкоматах банка? Какие меры применяет банк для защиты своих клиентов?

Подобные случаи в нашем Банке не фиксировались. Однако следует отметить, что никто полностью не защищен от действий злоумышленников, и каждый Банк старается принять меры для защиты своей банкоматной сети. В нашем Банке для защиты от подобных случаев на банкоматах установлены антискимеры, а также программы, соответствующие требованиям безопасности. Помимо этого, банкоматы оснащены камерами, которые фиксируют любые действия на банкоматах Банка.

Какие преимущества для зарплатных проектов предлагает ваш банк?

Accessbank предлагает выгодные условия для юридических лиц и частных предпринимателей, желающих осуществлять выплату заработной платы посредством платежных карт. Одним из важных преимуществ, является возможность перечисления заработных плат посредством услуги Интернет Банкинг. То есть юридическое лица или частные предприниматели, осуществляющие выплату заработной платы своих сотрудников посредством карт Accessbank-а, подключившись к предлагаемой Банком услуге Интернет Банкинга myAccess способны сами регулировать процесс выплаты и им уже нет необходимости приходить в Банк или подписывать дополнительные документы.

В завершение нашего интервью, расскажите о новинках, которые готовит AccessBank в сфере платежных карт в новом году?

Если говорить в целом, то в планах на ближайшее будущее расширить продуктовую линейку, улучшить функциональность дополнительных сервисов, внедрить интересные продукты для клиентов с разными потребностями.