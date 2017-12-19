Moodys понизило долгосрочные рейтинги двух азербайджанских банков

Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service понизило базовую оценку кредитоспособности и долгосрочные депозитные рейтинги двух азербайджанских банков, говорится в сообщении агентства.

Агентство понизило долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте Bank Respublika до Caa1 с B3, Bank of Baku – до Caa3 с Caa1.

Moodys также понизило базовую оценку кредитоспособности Bank Respublika до caa1 с b3, Bank of Baku – до caa3 с caa1.

Moodys сохранило негативный прогноз по рейтингам этих банков.

«Рейтинговое действие отражает озабоченность Moodys в отношении уменьшения собственного капитала Bank of Baku в результате значительных чистых убытков и необходимости дополнительных вливаний в капитал для соответствия минимальным требованиям. Негативный прогноз обусловлен снижением рисков для финансового положения банка, связанного с текущими чистыми убытками и слабым доходом от необходимости формирования резервов», - подчеркивается в сообщении.

За январь-ноябрь текущего года чистый убыток банка составил 35,2 млн манатов по национальным стандартам финансовой отчетности. В результате капитал банка сократился до 24,8 млн манатов на 1 декабря 2017 года при минимальном требовании в 50 млн манатов. Показатели капитала первого уровня и адекватности капитала снизились до 3,8% и 7,3% соответственно при минимальном нормативе в 5% и 10%.

Moodys подчеркнул, что в июне текущего года акционеры банка приняли решении о докапитализации на уровне 91 млн манатов. Однако, вливания в капитал до сих пор не осуществлены. При этом агентство не обладает информацией о планах акционеров по срокам оказания поддержки банку и объединения с другими местными банками.

Moodys прогнозирует сохранение убыточности Bank of Baku в ближайшие несколько кварталов и поэтому банку необходимы инъекции для соответствия нормативным требованиям.

Агентство может повысить рейтинги банка и изменить прогноз на «стабильный» при выполнении акционерами решения по докапитализации и улучшения финансовых показателей.

Снижение рейтинга Bank Respublika обусловлено слабой платежеспособностью банка из-за проблем с капиталом и наличия чистых убытков, а также необходимостью докапитализации.

В сообщении отмечается, что рост убытков привел к сокращению капитала до 39,8 млн манатов на 1 декабря. «В настоящее время акционеры банка обсуждают вопрос допэмиссии акций на 10 млн манатов. В случае одобрения этих планов они могут быть реализованы в начале 2018 года», - подчеркивается в сообщении.

Агентство отмечает, что за 11 месяцев текущего года кредитный портфель банка снизился на 17%. При этом доля неработающих кредитов с просрочкой более чем на 90 дней (NPL) составила 8,9% на конец 2016 года, реструктурированные кредиты – 20%.

Bank Respublika создан 17 февраля 1992 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, 84% акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.

Bank of Baku был создан в 1994 году и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Азизов