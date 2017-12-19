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Внешняя политика 19.12.2017 19:34

Азербайджан утвердил безвизовый режим с Боливией для лиц с диппаспортами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил межправительственное соглашение с Боливией об отмене виз для лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами, сообщает сайт главы государства.

Соглашение было подписано в Баку 18 августа 2017 года. Документ был подписан министрами иностранных дел Азербайджана и Боливии Эльмаром Мамедъяровым и Фернандо Уанакуни Мамани.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛИВИЯ, ВИЗА, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]