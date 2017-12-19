Азербайджан утвердил безвизовый режим с Боливией для лиц с диппаспортами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил межправительственное соглашение с Боливией об отмене виз для лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами, сообщает сайт главы государства.
Соглашение было подписано в Баку 18 августа 2017 года. Документ был подписан министрами иностранных дел Азербайджана и Боливии Эльмаром Мамедъяровым и Фернандо Уанакуни Мамани.
Н.Аббасова
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