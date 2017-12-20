Сенат Узбекистана рассмотрит проект госбюджета страны на 2018 г

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана на пленарном заседании в среду рассмотрит проект госбюджета страны на 2018 год.
"В повестку дня заседания включено 26 вопросов. В частности, будут рассмотрены проекты госбюджета Узбекистана и бюджетов государственных целевых фондов, а также обсуждены основные направления налоговой и бюджетной политики на 2018 год", - сказали в среду "Интерфаксу" в информационной службе сената.
По данным информслужбы, на рассмотрение сената также внесены законы "Об административных процедурах", "Об Оборонной Доктрине", об утверждении Гражданского процессуального кодекса в новой редакции, Экономического процессуального кодекса, об административном судопроизводстве, "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан" и другие.
Наряду с этим, на пленарном заседании сенаторы рассмотрят вопрос о программе по поэтапному преобразованию фермерских хозяйств в многопрофильные фермерские хозяйства на 2018 год, заслушают информацию министров внутренних и иностранных дел.
На пленарном заседании планируется рассмотрение и других вопросов, относящихся к компетенции верхней палаты парламента, отметили в информслужбе.
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