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СНГ 20.12.2017 10:40

Сенат Узбекистана рассмотрит проект госбюджета страны на 2018 г

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана на пленарном заседании в среду рассмотрит проект госбюджета страны на 2018 год.

"В повестку дня заседания включено 26 вопросов. В частности, будут рассмотрены проекты госбюджета Узбекистана и бюджетов государственных целевых фондов, а также обсуждены основные направления налоговой и бюджетной политики на 2018 год", - сказали в среду "Интерфаксу" в информационной службе сената.

По данным информслужбы, на рассмотрение сената также внесены законы "Об административных процедурах", "Об Оборонной Доктрине", об утверждении Гражданского процессуального кодекса в новой редакции, Экономического процессуального кодекса, об административном судопроизводстве, "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан" и другие.

Наряду с этим, на пленарном заседании сенаторы рассмотрят вопрос о программе по поэтапному преобразованию фермерских хозяйств в многопрофильные фермерские хозяйства на 2018 год, заслушают информацию министров внутренних и иностранных дел.

На пленарном заседании планируется рассмотрение и других вопросов, относящихся к компетенции верхней палаты парламента, отметили в информслужбе.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СЕНАТ, ГОСБЮДЖЕТ, РАССМОТРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]